مصادر: مصفاة حيفا لن تعود إلى الإنتاج حتى أكتوبر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن شركة مصافي البترول الإسرائيلية أعلنت يوم الأحد أنها استأنفت جزئيًا عملياتها في منشأتها في حيفا، والتي أُغلقت قبل أسبوعين إثر هجوم صاروخي إيراني.

وأعلنت الشركة، المعروفة اختصارًا باسم "بازان" باللغة العبرية، في بيان رسمي في تل أبيب أنها تستعيد عملياتها تدريجيًا، ومن المرجح أن تعود إلى العمل بكامل طاقتها بحلول أكتوبر.

وأكدت الشركة أن لديها تأمينًا يغطي خسائر الحرب التي تصل إلى 250 مليون دولار.

وأعلنت "بازان" في 15 يونيو/حزيران أن خطوط أنابيبها وخطوط نقلها في حيفا تضررت جراء هجمات صاروخية إيرانية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من موظفيها.

وأضافت الشركة أنها تُقيّم أثر الأضرار على عملياتها وتداعياتها على نتائجها المالية.

بدأت الحرب التي استمرت ١٢ يومًا مع إيران، والتي أُوقفت الأسبوع الماضي بطلب أمريكا من اجل انقاذ اسرائيل، بهجمات إسرائيلية على البرنامج النووي الإيراني ومنشآت الصواريخ والمسؤولين العسكريين.

ردت إيران بإطلاق أكثر من ٥٠٠ صاروخ باليستي وحوالي ١١٠٠ طائرة مسيرة على إسرائيل، وفقًا للتقرير. وأسفرت الهجمات عن مقتل ٢٨ شخصًا وإصابة أكثر من ٣٠٠٠ آخرين في الأراضي المحتلة على الاقل، وفقًا للمصادر الرسمية، رغم ان الجهات غيرالرسمية تقدر الخسائر اكثر بكثير من هذا الرقم.

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