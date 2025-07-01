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٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٦:٠١ م

تمديد إلغاء الرحلات الجوية في ايران حتى الساعة الثانية من ظهر غدا الأربعاء

تمديد إلغاء الرحلات الجوية في ايران حتى الساعة الثانية من ظهر غدا الأربعاء

اعلن المتحدث باسم وزارة الطرق والتنمية الحضرية في ايران "مجيد اخوان"، عن تمديد قرار حظر الرحلات الجوية المحلية والخارجية، شمال، جنوب وغربي البلاد، حتى الساعة الثانية عصرا من يوم غد الاربعاء (1 يوليو الجاري).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مجيد أخوان، المتحدث باسم وزارة الطرق والتنمية الحضرية: ان الأجواء فوق الوسط و النصف الغربي من البلاد مفتوحة لرحلات الترانزيت الدولية، وتم تمديد إلغاء الرحلات الداخلية والخارجية في الشمال والجنوب والغرب حتى الساعة الثانية ظهرًا غدًا.

واضاف: بناءً على قرار لجنة تنسيق منظمة الطيران المدني، ومراجعات الأمن والسلامة في ظل الوضع الراهن، بالإضافة إلى المجال الجوي فوق النصف الشرقي من البلاد للرحلات الداخلية والدولية ورحلات الترانزيت عبر الأجواء الإيرانية، أُعيد فتح المجال الجوي فوق الوسط والنصف الغربي من البلاد لرحلات الترانزيت الدولية فقط.

رمز الخبر 1960144

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