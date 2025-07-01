تمديد إلغاء الرحلات الجوية في ايران حتى الساعة الثانية من ظهر غدا الأربعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مجيد أخوان، المتحدث باسم وزارة الطرق والتنمية الحضرية: ان الأجواء فوق الوسط و النصف الغربي من البلاد مفتوحة لرحلات الترانزيت الدولية، وتم تمديد إلغاء الرحلات الداخلية والخارجية في الشمال والجنوب والغرب حتى الساعة الثانية ظهرًا غدًا.

واضاف: بناءً على قرار لجنة تنسيق منظمة الطيران المدني، ومراجعات الأمن والسلامة في ظل الوضع الراهن، بالإضافة إلى المجال الجوي فوق النصف الشرقي من البلاد للرحلات الداخلية والدولية ورحلات الترانزيت عبر الأجواء الإيرانية، أُعيد فتح المجال الجوي فوق الوسط والنصف الغربي من البلاد لرحلات الترانزيت الدولية فقط.