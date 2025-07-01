اعتقال ومقتل 52 جاسوسًا للموساد في سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قوات وزارة الامن واستخبارات الحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان القوا القبض على 50 أرهابيا وجاسوسا للموساد وقتلو 2 منهم.

في إطار استمرار مناورة شهداء الأمن العملياتية، نجح حراس الأمن في مقر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والمديرية العامة للاستخبارات في سيستان وبلوشستان، وجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وجهاز استخبارات الشرطة في توجيه ضربات قاضية للعناصر الإرهابية التابعة للعدو.

وفي إطار النجاحات العملياتية الأخيرة خلال الأسبوعين الماضيين ضمن مناورة حراس الأمن، تم اعتقال أكثر من 50 عنصرًا إرهابيًا منشقًا في جنوب سيستان وبلوشستان، ومقتل اثنين آخرين.

من بين الأهداف العملياتية للعناصر المعتقلة (التابعة للجماعات الإرهابية في شرق البلاد) نشر الفوضى في جنوب المحافظة، وتنفيذ عمليات تخريبية وتدميرية تستهدف البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية وغيرها.

كما عُثر على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بما في ذلك أسلحة أمريكية وتتواصل الجهود لاعتقال شركاء محليين آخرين محتملين، مرتكبي أعمال فساد وانعدام الأمن في سيستان وبلوشستان.

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