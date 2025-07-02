السفارة الإيرانية في النيجر تفتتح سجلا تذكاريا لشهداء العدوان الصهيوني على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر عليو داودا، وزير العدل وحقوق الإنسان في النيجر، نيابةً عن رئيس وحكومة وشعب هذا البلد، إلى السفارة الإيرانية، وأعرب عن تعازيه لاستشهاد عدد كبير من القادة العسكريين والعلماء والشعب الإيراني .

كما أعرب داودا عن تضامنه مع حكومة وشعب إيران، وأدان هجمات وعدوان الكيان الصهيوني والأمريكي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفًا إياها بأنها مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما حضر عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الدينية في السفارة الإيرانية وأدانوا عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وأعربوا عن تعاطفهم وتعازيهم حكومةً وشعبًا لحكومة وشعب إيران.

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