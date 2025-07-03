الاداء غير المهني للمدير العام للوكالة الدولية مهد للعدوان على المنشآت النووية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت سفيرة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى سلوفينيا مرضية افخم انها ناقشت مع عدد من اعضاء البرلمان السلوفيني التطورات المتعلقة بعدوان الكيان الصهيوني وامريكا على ايران.

واعتبرت افخم، هذا العدوان، انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وشددت على ضرورة ان تتصرف الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي فورا لمواجهة الاعتداءات العسكرية على ايران.

وقالت ان اي ضعف وعدم التصرف، يدفع بالعالم نحو شريعة الغاب في العلاقات الدولية.

ورات ان الاداء غير المهني والمسيس للمدير العام للوكالة الدولية، مهد وشجع على العدوان والهجوم العسكري على ايران بما في ذلك منشآتها النووية.

اما اعضاء البرلمان السلوفيني فقد اكدوا ضرورة التقيد التام بالقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة مشيرين الى الكارثة الانسانية في غزة واعربوا عن قلقهم من تداعيات اي تصعيد في منطقة الشرق الاوسط.