رئيسي: إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الاوروبي خطوة يائسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات المصنفة بالإرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي خطوة يائسة وقال: إن هذا العمل مخالف للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وفي اجتماع استثنائي للحكومة عقد ظهر اليوم الخميس لدراسة مشروع قانون تاسيس المنظمة التجارية ، أكد آية الله رئيسي على ضرورة استمرار جهود المؤسسات المسؤولة للسيطرة على السوق وخلق الاستقرار في حياة المواطنين.

كما أشار إلى الإجراء الأخير الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بإدراج اسم الحرس الثوري الإسلامي في قائمة المنظمات الإرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي وتوسيع العقوبات ضد البلاد، وقال: إن هذه الخطوة جاءت من منطلق اليأس والعجز وبعد جهودهم الفاشلة في الشارع لضرب الشعب الايراني سعوا كي يتمكنوا حسب اوهامهم من ايقافه.

ووصف رئيس الجمهورية الحرس الثوري الإسلامي بأنه قوة رسمية وجزء من التنظيم العسكري للبلاد وأضاف: هذا العمل (من قبل الاتحاد الاوروبي) مخالف للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وناقش أعضاء مجلس الوزراء في هذا الاجتماع مختلف جوانب وزوايا تشكيل المنظمة التجارية.

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