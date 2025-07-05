أميركا تتحمل مسؤولية تعويض الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب علي أكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، على شبكة إكس: "شنت الحكومة الأمريكية هجومًا عسكريًا على المنشآت النووية السلمية الإيرانية. إن هذا الهجوم العسكري غير المشروع الذي أدى إلى أضرار جسيمة في المنشآت النووية الإيرانية مُدان بشدة، والحكومة الأمريكية المخالفة للقانون مسؤولة عن هذه الجريمة المرفوضة بالكامل، وعليها اتخاذ إجراءات لتعويض الأضرار المادية والمعنوية ومحاسبتها".

وأضاف :"سيظل الشعب الإيراني صامدًا في وجه الضغوط والتهديدات والعدوان، ولن يستسلم أبدًا. وسيمضي بخطىً أكثر عزمًا من ذي قبل على طريق التقدم العلمي والاستقلال التكنولوجي والكرامة الوطنية، ولن تستطيع أي قوة منع الشعب الإيراني من نيل حقوقه المشروعة."

وأوضح:"والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال ممارسة حقها القانوني في محاسبة المعتدي، تعلن بقوة أن المتابعة القانونية والدبلوماسية لهذا العدوان من قبل الجهات الدولية المختصة، وخاصة الأمم المتحدة، مدرجة على جدول الأعمال."

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