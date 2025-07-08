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٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٤:٣٥ م

بقائي: إيران تدرس خطواتها القادمة تجاه أميركا

بقائي: إيران تدرس خطواتها القادمة تجاه أميركا

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، أن إيران تدرس خطواتها القادمة تجاة أميركا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي قال إن إيران تدرس خطواتها المقبلة تجاه الولايات المتحدة.

وأوضح أن ثقة الإيرانيين قد تضررت بشدة الآن معتقدا أنه لا توجد ثقة على الإطلاق.

وأكد أن إيران ملتزمة باتفاق الضمانات وتحترم القوانين الدولية.

وتابع إيران أثبتت عزمها الجاد في الدفاع عن مصالحها وكرامتها الوطنية في مواجهة العدوان الاسرائيلي الاميركي.

وأضاف الدعم الذي تلقته إيران في مواقف الدول في جميع أنحاء العالم كان استثنائياً.

وختم قائلا: سياسة حسن الجوار التي تنتهجها ايران منذ عدة سنوات أثبتت أنها مثمرة للغاية.

/انتهى/

رمز الخبر 1960372
شیرین سماره

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