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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٧:٠٩ م

استشهاد جريح آخر لعدوان الكيان الصهيوني المجرم على يزد

استشهاد جريح آخر لعدوان الكيان الصهيوني المجرم على يزد

أعلن فيلق الغدير للحرس الثوري الايراني في محافظة يزد في بيان استشهاد شخص آخر أصيب في هجوم للكيان الصهيوني على يزد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن فيلق الغدير التابع للحرس الثوري الاسلامي في محافظة يزد في بيان، أن المجند أمير علي كاربخش راوري الذي أصيب بجروح بالغة في الهجوم الجبان للكيان الصهيوني البغيض نال مرتبة الشهادة العالية.

إضافة إلى التهنئة والتعزية لعائلة الشهيد كاربخش وأهالي يزد، نود أن نبلغكم بأنه سيقام برنامج خاص لاستقبال الشهيد مساء هذا الأحد 5 يوليو الساعة السادسة مساءً في مدينة بافق، وستقام مراسم التشييع من بافق إلى مدينة راور، كرمان، غدًا الاثنين الساعة التاسعة صباحًا، وسيتم الدفن في مدينة راور، كرمان.

/انتهى/

رمز الخبر 1960283
جواد ماستری فراهانی

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