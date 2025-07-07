عراقجي يُقدّر إدانة دول البريكس للعدوان الصهيوامريكي على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، على شبكة إكس، في إشارة إلى إدانة قادة دول البريكس للعدوان الصهيوامريكي: تُقدّر إيران إدانة دول البريكس الحازمة والصريحة للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة. وقد أكّدت هذه المجموعة المؤثرة من الدول صراحةً أن الهجمات المتعمدة على البنية التحتية المدنية والمنشآت النووية الإيرانية، الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي والأعراف الدولية.

وأضاف عراقجي: هنا في قمة البريكس في ريو دي جانيرو، حيث اجتمع ممثلو دول تُمثّل 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وما يقرب من نصف سكان الكوكب، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن تحولات اقتصادية وسياسية هائلة وجذرية تحدث في عالمنا. وترى إيران أن هذه التطورات بمثابة فجر عصر جديد، وترحب ويسرها أن تكون جزءًا من هذه العملية التاريخية.

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