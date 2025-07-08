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٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:١٦ ص

عائلة الشهيد حاجي زاده للعميد موسوي: استمروا في الطريق حتى تدمير إسرائيل

عائلة الشهيد حاجي زاده للعميد موسوي: استمروا في الطريق حتى تدمير إسرائيل

أكدت عائلة الشهيد اللواء حاجي زاده في رسالة إلى قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني للعميد السيد مجيد موسوي: "إن شاء الله، خلال فترة قيادتكم، سنشهد تعزيز القدرات الشاملة والجاهزية المتزايدة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، وخاصة في قطاعي الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعثت زوجة وأبناء وعائلة الشهيد اللواء أمير علي حاجي زاده رسالة إلى العميد السيد مجيد موسوي، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، متمنين له التوفيق والنجاح.

وقالت عائلة الشهيد حاجي زاده في رسالتها: "نحن على ثقة بأن فخامتكم، بصفتكم أحد مؤسسي قيادة الصواريخ، وقضى أكثر من أربعة عقود في كل أرجاء الوطن الإسلامي لبناء قدراته الدفاعية، وسار مع الشهيدين طهراني مقدم وحاجي زاده على درب بناء قوة الشعب الإيراني الأبي والأمة الإسلامية العظيمة، ستواصلون هذا الدرب المشرق بقوة وعزيمة حتى بلوغ غايتكم والقضاء على الكيان الصهيوني الخبيث".

وأضافت: "إن شاء الله، سنشهد في عهدكم تعزيز القدرات الشاملة والجاهزية العالية لقوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري، وخاصةً في قطاعي الصواريخ والطائرات المسيرة، كما يتطلع قائد الثورة الاسلامية".

/انتهى/

رمز الخبر 1960345
جواد ماستری فراهانی

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