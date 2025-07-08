عائلة الشهيد حاجي زاده للعميد موسوي: استمروا في الطريق حتى تدمير إسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعثت زوجة وأبناء وعائلة الشهيد اللواء أمير علي حاجي زاده رسالة إلى العميد السيد مجيد موسوي، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، متمنين له التوفيق والنجاح.

وقالت عائلة الشهيد حاجي زاده في رسالتها: "نحن على ثقة بأن فخامتكم، بصفتكم أحد مؤسسي قيادة الصواريخ، وقضى أكثر من أربعة عقود في كل أرجاء الوطن الإسلامي لبناء قدراته الدفاعية، وسار مع الشهيدين طهراني مقدم وحاجي زاده على درب بناء قوة الشعب الإيراني الأبي والأمة الإسلامية العظيمة، ستواصلون هذا الدرب المشرق بقوة وعزيمة حتى بلوغ غايتكم والقضاء على الكيان الصهيوني الخبيث".

وأضافت: "إن شاء الله، سنشهد في عهدكم تعزيز القدرات الشاملة والجاهزية العالية لقوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري، وخاصةً في قطاعي الصواريخ والطائرات المسيرة، كما يتطلع قائد الثورة الاسلامية".

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