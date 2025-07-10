جميع المطارات في إيران تعود الى العمل الكامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم خلال الأيام الماضية إصدار تصريح رسمي لإعادة تشغيل مطار تبريز، في حين سيعود مطار أصفهان قريبًا إلى شبكة خدمات النقل الجوي بعد استكمال عمليات التأهيل.

وتوقفت هذه الأنشطة من 13 يونيو حتى 21 يونيو، وفي المرحلة الأولى، وبموجب بيان صادر عن منظمة الطيران المدني الإيرانية، تم فتح المجال الجوي لنصف البلاد الشرقي أمام رحلات العبور الدولية، وكذلك الرحلات الداخلية والدولية التي يكون مبدأها أو مقصدها مطارات تقع في شرق البلاد. ثم في الأيام التالية، تم إعادة فتح الأجواء فوق المناطق الغربية والوسطى من البلاد.

وبحسب البيانات الصادرة في الأيام الماضية عن منظمة الطيران المدني، فإن مطارات وسط وغرب البلاد ستعمل من الساعة 5 صباحًا حتى 6 مساءً، في حين أن مطارات شرق البلاد تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا.

وأرجعت المنظمة سبب هذا التحديد الزمني إلى ضمان أمن المجال الجوي خلال ساعات الليل وإتاحة المجال الكامل لقوات الدفاع الجوي للدفاع عن أجواء البلاد.

وبحسب إعلان معاون شؤون الطيران والعلاقات الدولية بمنظمة الطيران المدني، فإن جميع مطارات البلاد تقريبًا، وكافة أنظمة الملاحة والبنية التحتية المدنية في قطاع الطيران تعمل حاليًا بطاقتها الكاملة السابقة، ولا توجد أية مشكلات.

يذكر أن مطارَي تبريز وأصفهان، اللذين تعرضا لأضرار جسيمة خلال الهجمات، قد عادا إلى التشغيل في أقل من 10 أيام، كما تم إصلاح المدارج أيضًا. وقد صدر مؤخرًا تصريح بعودة مطار تبريز إلى شبكة خدمات النقل الجوي في البلاد، ومن المتوقع أن يلتحق مطار أصفهان بهذه الشبكة قريبًا.

ومن بين المطارات الأخرى التي تعرضت لأضرار، أحد المطارات الخاصة في منطقة آبيك بمحافظة قزوين، والذي قُدّرت الخسائر فيه بحوالي 3 آلاف مليار تومان.

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