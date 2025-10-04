رسّامة ايرانية تفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان براتيسلافا الدولي للرسوم التوضيحية

وأفادت وكالة مهر للأنباء وفقا لإدارة العلاقات العامة والشؤون الدولية بمركز" التنمية الفكرية للاطفال والناشئة " في إيران، فإن هذا الكتاب، الذي قدّمه المركز كمرشّح إيراني في المسابقة، تمكن من الفوز بالجائزة الرئيسية للمهرجان.

ويُعتبر مركز" التنمية الفكرية للأطفال والناشئة " الممثل الرسمي لإيران في كل دورة من دورات هذا المعرض، حيث يُطلق دعوة مفتوحة، ويُجري جلسات تحكيم داخلية لاختيار الأعمال المتميزة، ثم يُرسلها إلى أمانة المسابقة.

وفي هذه الدورة، وبالتعاون مع "مجلس كتاب الطفل" و"جمعية رسامي الكتب الإيرانية"، تم ترشيح 10 فنانين إيرانيين للمشاركة في BIB 2025، وكانت نوشين صادقيان هي من حصلت على هذه الجائزة المرموقة.

وسبق لصادقيان أن فازت بجائزة "القلم الذهبي" في الدورة الخمسين من مسابقة بلغراد الدولية للرسوم التوضيحية عام 2021 عن كتاب «شجرة التفاح والعفريت» من مجموعة قصص ملك إبراهيم، كما حصلت على جائزة "الجزيرة الذهبية" (Golden Island) في "مسابقة نامي "للرسوم التوضيحية بكوريا الجنوبية.

وبعد عام واحد، تولّت صادقيان تصميم غلاف كتالوج المعرض الدولي لرسوم كتب بلغراد بصفتها الفائزة بالجائزة الكبرى في الدورة السابقة، وخصّصت صفحات من الكتالوج لتقديم هذه الفنانة الإيرانية.

ومن بين إنجازاتها الأخرى: اختيارها كواحدة من الفائزين في الدورة الستين لمعرض بولونيا الدولي للكتاب (إيطاليا)، وفوزها بالجائزة الكبرى من لجنة التحكيم في مهرجان "أناناس" الصيني للرسم عام 2022.

كما سبق أن قدّمت كتاب "ذلك البعيد البعيد"، المصوّر من قبلها والمنشور من قبل مركز التنمية الفكرية للاطفال والناشئة، كأحد الأعمال الإيرانية المختارة للمشاركة في معرض براتيسلافا عام 2021.

يُذكر أن معرض براتيسلافا الدولي للرسوم التوضيحية (BIB)، الذي يُقام منذ عام 1967 بدعم من اليونسكو وتحت إشراف المكتب الدولي لكتب الناشئة (IBBY)، يُعدّ أحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال رسومات كتب الأطفال.

ويُقام هذا المعرض كل سنتين في مدينة براتيسلافا السلوفاكية، حيث تختار لجنة تحكيم دولية الفائزين بجوائز "التفاحة الذهبية" (Golden Apple)، و"اللوحة الذهبية" (Plaque d’Or)، و"الجائزة الكبرى" (Grand Prix).

وفي الدورة الثلاثين (BIB 2025)، التي انطلقت اليوم 3 تشرين الاول/أكتوبر 2025 في قلعة براتيسلافا، وتستمر حتى 11 كانون الثاني/ يناير 2026، فاز فنانون من سويسرا والصين والمكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية بجائزة "التفاحة الذهبية"، بينما نال فنانون من تشيلي وسويسرا والبرازيل والصين وسلوفاكيا جائزة "اللوحة الذهبية".

وسبق أن فاز كلٌّ من علي رضا كلدوزيان (2005) وحسن موسوي (2019) بالجائزة الكبرى لهذه المسابقة.

وفي دورة BIB 2025، تم تعيين الخبيرة الإيرانية في أدب الأطفال وعضو مجلس كتاب الطفل، سحر ترهنده، كواحدة من أعضاء لجنة التحكيم الدولية.

