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٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٣:١٤ م

حادث أمني جديد في غزة.. المقاومة توجه ضربة للاحتلال

حادث أمني جديد في غزة.. المقاومة توجه ضربة للاحتلال

وجهت المقاومة الفلسطينية ضربة قاضية جديدة للاحتلال، حيث استهدفتهم بقذائف الهاون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة شهاب، أن ألوية الناصر صلاح الدين اعلنت أنها سحقت مركز تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

واستهدف مقاتلو ألوية الناصر صلاح الدين، مركز تجمع قوات الاحتلال على المحور قرب بنك فلسطين شرق جباليا شمال قطاع غزة، بقذيفة هاون عيار 60 ملم.

في الوقت نفسه، تحدثت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي عن وقوع حادث أمني وقع فيه جيش الكيان في غزة، وأشارت إلى إرسال طائرات هليكوبتر إلى مكان الحادث لإجلاء القتلى والجرحى.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفذ فيه مقاتلو المقاومة الفلسطينية كمائن ناجحة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1960414
شیرین سماره

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