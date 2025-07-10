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١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٨:٣٩ م

متحدثة الحكومة الايرانية تلتقي رئيس علماء الجمعية الاسلامية للبوسنة والهرسك

متحدثة الحكومة الايرانية تلتقي رئيس علماء الجمعية الاسلامية للبوسنة والهرسك

التقت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، مع رئيس علماء الجمعية الاسلامية بالبوسنة والهرسك حسين افندي كافازوفيتش.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني الموجودة الان في البوسنة والهرسك لتنوب عن رئيس الجمهورية في الذكرى الثلاثين لمذبحة سربرنيتسا التقت رئيس علماء الجمعية الاسلامية بالبوسنة والهرسك حسين افندي كافازوفيتش.

واشارت مهاجراني في اللقاء اليوم الخميس الى الاواصر المتينة بين البلدين واعربت عن اسفها لان الابادة الجماعية التي حصلت في سربرنيتسا لم تكن الاخيرة، بل اننا نشهد اليوم ابادة جماعية واستشهاد النساء والاطفال في غزة.

اما رئيس علماء الجمعية الاسلامية بالبوسنة والهرسك افندي كافازوفيتش فقد شدد على اهمية وحدة العالم الاسلامي وقال ان احداث غزة تظهر ان العالم لم يعتبر بالابادة الجماعية في سربرنيتسا.

رمز الخبر 1960440

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