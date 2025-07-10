عراقجي: ايران ستبقي إلى جانب المظلومين على الدوام

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن عراقجي كتب على صفحته في منصة "إكس": "لو أن العالم تعلم فعلًا من مأساة سربرنيتسا، لما كنا اليوم شهودًا على إبادة جماعية جديدة ضد المسلمين، وهذه المرة في غزة."

وأضاف أن الأمم المتحدة خصصت منذ العام الماضي يوم 11 تموز/يوليو ليكون "اليوم العالمي لإحياء ذكرى إبادة سربرنيتسا"، واصفًا ذلك اليوم بأنه "وصمة عار على جبين من شاركوا في تلك الجريمة المروعة، أو التزموا الصمت وسهّلوا طريق المجزرة بحق آلاف المسلمين الأبرياء."

وتابع بالقول: "في الذكرى الثلاثين لتلك الفاجعة المؤلمة، تعبّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن احترامها لشهداء تلك المجزرة البشعة، وتعلن تضامنها الكامل مع الناجين وأسر الضحايا."

وفي ختام رسالته، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن "إيران ستقف دومًا إلى جانب المظلومين، سواء في البوسنة والهرسك أو في فلسطين."