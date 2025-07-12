مقتل جندي اسرائیلي كل 48 ساعة منذ بدء عمليات "عربات جدعون" العسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت الهيئة، في تقرير تلفزيوني لها، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كرر رفضه إنهاء الحرب في غزة قبل "تركيع حركة حماس وطردها من القطاع"، على حد تعبيره، مدعيا أن التراجع عن ذلك قد يعرض "إسرائيل"لـ"مجزرة إضافية".

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الادعاء مبالغ فيه، لكنها لفتت إلى أن الحكومة تستطيع اتخاذ قرار بمواصلة الحرب، حتى لو كلف ذلك ثمنا في أرواح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة. لكن الهيئة طلبت في الوقت نفسه من حكومة نتنياهو توضيح كيفية تحقيق النصر الكامل الذي تتحدث عنه.

في هذا الصدد، لفتت الهيئة إلى أن حملة "عربات جدعون" العسكرية التي تهدف إلى هزيمة "حماس" مستمرة منذ 57 يوما، لكن إنجازاتها لا تزال غير واضحة تماما، بينما يتفاقم الثمن البشري من جنود الجيش المترتب عليها.

وذكرت الهيئة أن 33 جنديا إسرائيليا قُتلوا منذ إطلاقها، أي بمعدل جندي كل 48 ساعة، مشيرة إلى أن هذه الخسائر تقع في سياق حرب عصابات تخاض داخل أكثر المناطق اكتظاظا في العالم وليست مواجهة مع قوة عسكرية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه رغم أشهر من العمليات ضد خلايا "حماس" وقتل آلاف المخربين، فإن الخطر لا يزال قائما متابعا مقاتل من "حماس" قد يخرج من فتحة نفق حاملا صاروخا مضادا للدروع أو عبوة ناسفة يلصقها بناقلة جند.

و أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي امس الجمعة، مقتل قائد مجموعة بلواء غولاني بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء الحرب إلى 890 قتيلا، منهم 448 خلال العمليات البرية التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى 6088 مصابا، منذ بدئه حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

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