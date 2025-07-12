ابو محمد الجولاني يزور أذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تأتي الزيارة بعد أن قررت أذربيجان تزويد الحكومة السورية الجديدة بالغاز، حيث صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق بأن أذربيجان مستعدة لتزويد الحكومة السورية الجديدة بالغاز.

وقال الرئيس التركي لدى عودته من قمة منظمة التعاون الاقتصادي في أذربيجان: "إن إقدام الرئيس إلهام علييف على هذا النهج بالغ الأهمية. ففي نهاية المطاف، تمثل مشكلة سوريا الأخطر اليوم نقص الغاز، وهو ضروري لتزويد البلاد بالطاقة".

وفي مايو، زار وفد أذربيجاني رفيع المستوى سوريا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمير شريفوف، حيث التقى بالجولاني وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وجاءت الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بعد سقوط النظام السابق، وتركزت على التعاون الاقتصادي وإعادة إعمار سوريا، خاصة في مجالات الطاقة، الصناعة، الصحة، والتعليم.

وقد أكد الوفد الأذربيجاني رغبة بلاده في المساهمة الفاعلة والسريعة في إعادة إعمار سوريا، مستفيدين من خبراتهم في مجالات النفط والغاز والبنية التحتية، مع استعداد لبدء مشاريع إعادة الإعمار فورا.

كما تم بحث تطوير التعاون الثلاثي بين سوريا وتركيا وأذربيجان، وتسهيل تبادل الزيارات بين المسؤولين ورجال الأعمال لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.

المصدر: وكالات

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