مصدر دبلوماسي: روسيا لم تقدم اي عرض لايران بشأن وقف التخصيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت الميادين عن هذه المصادر الدبلوماسية أن إيران لن تقبل أي مبادرة "لا تتضمن حقها الشرعي في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، في إطار البرنامج النووي السلمي".

المصادر أشارت إلى أن موقف موسكو تجاه حق طهران في تخصيب اليورانيوم في الإطار السلمي لم يتغير خلال الاتصالات الجارية بين البلدين.

كما كشفت أن الجانب الروسي أبدى، خلال المحادثات غير المباشرة بين الإيرانيين والأميركيين، قبل العدوان الإسرائيلي، موافقته على مقترح يتضمن نقل اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق 3.67 % من الأراضي الإيرانية إلى الروسية، كمحاولة للمساهمة في الوصول إلى اتفاق بشأن الملف النووي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في 20 حزيران/يونيو الماضي، أن بلاده تدعم إيران في نضالها من أجل مصالحها المشروعة بما في ذلك الطاقة النووية السلمية.

وفي 11 حزيران/يونيو، أبدى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، استعداد بلاده لتقديم خدماتها "لإزالة فائض الوقود النووي من إيران"، بهدف "المساعدة في التوصّل إلى اتفاق" بين إيران واميركا.