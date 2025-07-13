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١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٣:٣٣ م

جبلي: رغم سقوط 11 قنبلة على المبنى، واصل موظفو الإذاعة والتلفزيون العمل

جبلي: رغم سقوط 11 قنبلة على المبنى، واصل موظفو الإذاعة والتلفزيون العمل

قال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، بيمان جبلي، خلال لقائه عدداً من السفراء في زيارة إلى المبنى الزجاجي التابع للمؤسسة، إن كوادر الإذاعة والتلفزيون أظهروا شجاعة كبيرة خلال القصف الأخير ورغم سقوط 11 قنبلة على المبنى، واصل موظفو الإذاعة والتلفزيون العمل حتى اللحظة الأخيرة لتفادي انقطاع البث.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح جبلي: «في اللحظات الأخيرة من قصف المبنى الزجاجي، حين أصابته 11 قنبلة، بذل زميلنا السيد خليلي كل جهده كي لا ينقطع البث ولو لثانية واحدة».

وأشار أيضاً إلى دور المذيعة سحر إمامي، قائلاً: «زميلتنا السيدة سحر إمامي أوصلت صوت الشعب الإيراني إلى العالم بكل اقتدار، دون أن يلحظ المستمعون أدنى ارتجاف في صوتها رغم الظروف العصيبة».

كما لفت جبلي إلى استهداف الإعلاميين من قبل الكيان الصهيوني ، قائلاً: «ما يقرب من 300 صحفي استُشهدوا عمداً على يد الکیان الصهيوني».

/انتهى/

رمز الخبر 1960519
یاسر المصری

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