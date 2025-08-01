بالصور.. مادورو يستقبل المذيعة الإيرانية سحر امامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء انها استقبل الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" مذيعة التلفزيون الإيراني الشهيرة سحر_امامي التي اصبحت بطلة ايرانية خلال الحرب الاسرائيلية العدوانية على ايران.

وتحوّلت المذيعة في التلفزيون الرسمي الإيراني إلى رمز في المواجهة بين إيران وإسرائيل، بعدما ظهرت على الهواء رافعة سبابتها ومتحدثة بنبرة واثقة ونظرات ثابتة أثناء تعرّض مقره لعدوان إسرائيلي.

وتوجهت إمامي إلى مشاهدي القناة بالقول "ما ترونه هو عدوان صارخ من جانب الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران والإذاعة والتلفزيون الإيرانيين".

وقد تابعت "سحر إمامي" المعروفة بأسلوبها اللاذع أثناء إجراء مقابلات مع مسؤولين حكوميين، الحديث أثناء البث المباشر بعينين ثابتتين نحو الكاميرا. وقالت: "ما سمعتموه للتو، إنّه صوت معتد على الوطن، صوت معتدٍ على الحقيقة"، في إشارة لأصوات انفجارات كانت تُسمع.

وفيما كانت تقول إنّ "هذا الغبار الذي ترونه في الاستوديو..."، اضطرّت للتوقّف فجأة عند حدوث انفجار آخر بدا أنه ألحق دمارا كبيرا خلفها مباشرة.

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