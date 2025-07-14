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١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١:١٧ م

بالفيديو..الرئيس الايراني يتفقد عائلات متضررة من الحرب

بالفيديو..الرئيس الايراني يتفقد عائلات متضررة من الحرب

التقى وتفقد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان اليوم الاثنين بعض العائلات المتضررة من الحرب في فندق "لاله" برفقة عدد من المسؤولين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار الرئيس بزشكيان برفقة رئيس بلدية طهران، عليرضا زاكاني ومحافظ العاصمة، فندق لاله في طهران قبل دقائق لتفقد سكن عدد من العائلات المتضررة من الحرب.

وخلال هذه الزيارة، تحدث رئيس الجمهورية مع العائلات المتضررة من هجمات الكيان الصهيوني، واطلع على سير عملية السكن والخدمات المقدمة لهم.

يذكر انها أعلن رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني، بيرحسين كوليوند، اليوم الاثنين، ان العدوان الصهيوني على البلاد أدى إلى استهداف حوالي 8200 منزل سكني، منها 400 منزل دُمر بالكامل.

/انتهى/

رمز الخبر 1960561
جواد ماستری فراهانی

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