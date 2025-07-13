وزير الداخلية الايراني: مواقف باكستان الحاسمة اثبتت أنها صديقة وشقيقة لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقوي إلى طهران بعد ظهر اليوم (الأحد) لحضور اجتماع ثلاثي لوزراء داخلية إيران والعراق وباكستان حول الأربعين وتنسيق الإجراءات الإقليمية المشتركة، وقد رحّب به إسكندر مؤمني.

وفي مراسم استقبال وزير الداخلية الباكستاني، قال وزير الداخلية الايراني إسكندر مؤمني: "لا يسعني إلا أن أعرب عن امتناني الخاص للحكومة والبرلمان والشعب الباكستاني الصديق والشقيق على إدانتهم القاطعة لهجوم الكيان الصهيوني على إيران".

وأضاف: "لقد برهنت المواقف الصادقة والحاسمة التي اتخذتها باكستان عملياً على أن الحكومتين والشعبين صديقان وأخوان، وأن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون والتفاعل في مختلف المجالات".

وأعرب مؤمني عن أمله في أن تُسهم هذه الزيارة وهذا الاجتماع في تعزيز التبادلات والتواصل في جميع القطاعات والمجالات.

كما شكر وزير الداخلية الباكستاني، سيد محسن نقوي، وزير الداخلية الإيراني على استضافة الاجتماع الثلاثي لوزراء داخلية إيران والعراق وباكستان، وأعرب عن أسفه لحرب الأيام الاثني عشر وتأجيل الاجتماع، قائلاً: "كانت الدولتان معًا من قبل، ولكن بعد الحرب، توطدت هذه الروابط والتضامن".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من عقد هذه الاجتماعات قبل مراسم الأربعين. هذه زيارتي الثالثة لإيران، وأتطلع بفارغ الصبر للترحيب بكم في إسلام آباد".

واستجابةً لدعوة نظيره، قال وزير الداخلية: "إن شاء الله، سأزور باكستان في أقرب فرصة".