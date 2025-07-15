تسيير أكثر من 3000 موكب إيراني في العراق

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح محمد جلال مآب: "سيتم تنظيم ثلاثة آلاف ومائتي موكب إيراني رسمي لخدمة الحجاج في العراق خلال شهر صفر". وكان من المتوقع نشاط هذا العدد من المواكب الشعبية في العراق ومراكزه الدينية وطرق مرور الزوار.

كما صرح رئيس هيئة تنمية وإعمار العتبات المقدسة: تم تفعيل أكثر من 600 موكب على مداخل خروج الزوار من قبل القوات الشعبية، إلا أن هذه المواكب لم تحصل على التصاريح اللازمة حتى الآن. كما أن عددًا كبيرًا من هذه الساحات الروحية العفوية يخدم الزوار والمصلين الحسينيين في جميع أنحاء البلاد خلال شهري محرم وصفر.

وقال: "إن إدارة المواكب المنظمة تتم كلها من قبل القوى الشعبية والمتبرعين والجماعات الجهادية والمنظمات المختلفة، ووجود بعض الجهات الحكومية هو فقط لغرض تسهيل الأمور وتسهيل الإجراءات اللازمة ودفع البرامج الإدارية وتعزيز الخدمات".

وأضاف جلال مآب: من المتوقع أن تبدأ هذا العام خدمات الزوار والمعزين الحسينيين من قبل المؤسسات المسؤولة في الفترة ما بين العاشر إلى الثالث والعشرين من صفر.

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