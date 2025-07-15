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١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٢:١٧ م

تسيير أكثر من 3000 موكب إيراني في العراق

تسيير أكثر من 3000 موكب إيراني في العراق

قال رئيس هيئة تنمية واعمار العتبات المقدسة: إن 3200 موكب إيراني رسمي منظم يخدم حجاج بيت الله الحرام في العراق خلال شهر صفر.

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح محمد جلال مآب: "سيتم تنظيم ثلاثة آلاف ومائتي موكب إيراني رسمي لخدمة الحجاج في العراق خلال شهر صفر". وكان من المتوقع نشاط هذا العدد من المواكب الشعبية في العراق ومراكزه الدينية وطرق مرور الزوار.

كما صرح رئيس هيئة تنمية وإعمار العتبات المقدسة: تم تفعيل أكثر من 600 موكب على مداخل خروج الزوار من قبل القوات الشعبية، إلا أن هذه المواكب لم تحصل على التصاريح اللازمة حتى الآن. كما أن عددًا كبيرًا من هذه الساحات الروحية العفوية يخدم الزوار والمصلين الحسينيين في جميع أنحاء البلاد خلال شهري محرم وصفر.

وقال: "إن إدارة المواكب المنظمة تتم كلها من قبل القوى الشعبية والمتبرعين والجماعات الجهادية والمنظمات المختلفة، ووجود بعض الجهات الحكومية هو فقط لغرض تسهيل الأمور وتسهيل الإجراءات اللازمة ودفع البرامج الإدارية وتعزيز الخدمات".

وأضاف جلال مآب: من المتوقع أن تبدأ هذا العام خدمات الزوار والمعزين الحسينيين من قبل المؤسسات المسؤولة في الفترة ما بين العاشر إلى الثالث والعشرين من صفر.

/انتهى/

رمز الخبر 1960602
یاسر المصری

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