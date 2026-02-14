إطلاق المختبر الوطني لفيزياء السحب والغلاف الجوي

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد مهدي جواديان زاده صرّح قائلاً: "تم توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التقنيات الجديدة للمياه الجوية وجامعة يزد، ومن أهم بنودها التعاون بين المنظمة والجامعة لإنشاء مختبر وطني لفيزياء السحب والغلاف الجوي".

وفي إشارة إلى اختيار مدينة يزد قاعدةً لرصد موارد المياه الجوية وأبحاث فيزياء السحب، أضاف: "أعلنت الجامعة استعدادها التام لتنفيذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المختبر المذكور".

وأضاف رئيس منظمة التقنيات الجديدة للمياه الجوية: "تمّ مناقشة عدة مجالات للتعاون في هذه المذكرة، أهمها إجراء البحوث التطبيقية، والدراسات المشتركة، والتخطيط والاستثمار بين المنظمة والجامعة لتطوير أنشطة تعديل الطقس في مجالات زيادة الهطول، ومكافحة البَرَد، وإزالة الضباب، وتطبيق أساليب جديدة لزيادة الهطول، وتطوير أساليب متقدمة لتقييم المشاريع".

أشار جواديان زاده إلى أن مناقشة إنتاج المعرفة وتطوير التكنولوجيا تُناقش بالتفصيل في هذه المذكرة. وفي هذا الصدد، يمكن للمنظمة توفير فرص تدريب وعمل وبحث لطلاب الجامعات، وعقد اجتماعات مشتركة لتلبية احتياجات قطاع المياه وتحديد مساراتهم المهنية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات وطنية ودولية مشتركة بالتعاون مع الجامعة ودعمها.

وأعرب رئيس منظمة التقنيات الجديدة للمياه الجوية عن أمله في أن يُسهم التعاون مع المراكز الأكاديمية والعلمية في تحقيق تقدم كبير في مجال إنتاج المعرفة وتدريب المهندسين والخبراء المتخصصين في قطاع المياه في البلاد.

