غزة تطلق نداء دوليا عاجلا!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المكتب في بيانه برقم (895) ..

"هذا نداء عاجل موجه إلى المجتمع الدولي، موجه إلى المجتمع الدولي وإلى كل دول العالم بلا استثناء، وإلى كل المنظمات الأممية والدولية والحقوقية والقانونية وإلى كل الكيانات السياسية، أمام الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة منذ 651 يوما من الإبادة الجماعية والتجويع..

نطالب بتحرك فوري لفتح ممرات إنسانية إلى غزة وإنهاء التسييس المتعمد للمساعدات ورفع الحصار لوقف كارثة التجويع الجماعي بما يلي:

- فرض ممرات إنسانية آمنة ودائمة بإشراف دولي مباشر وفعلي، لضمان وصول الغذاء والدواء إلى كافة المناطق دون عراقيل من الاحتلال.

- نزع الطابع السياسي عن المساعدات الإغاثية ووقف عمليات التلاعب أو التحكّم بها من قبل الاحتلال أو جهات متواطئة.

- رفع الحصار فوراً عن قطاع غزة باعتباره جريمة جماعية بحق السكان المدنيين.

- تحرك دولي ضاغط لإجبار الاحتلال "الإسرائيلي" على وقف الإبادة الجماعية ووقف سياسات التجويع والتهجير.

- تحقيق دولي عاجل في جريمة التجويع، وتقديم المسؤولين عنها إلى محاكمات عدالة.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

السبت 19 يوليو 2025

/انتهى/