الرئيس الأذربيجاني في حديث لمهر: انشاء ممر ارس على وشك الانتهاء وعلاقات طهران-باكو في أفضل حالاتها

وكالة مهر للأنباء، آذر مهدوان: على هامش لقاء مع صحفيين من دول مختلفة في مدينة خانكيندي، أجاب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف على أسئلة مراسلة وكالة مهر الحاضر في "مؤتمر شوشا الإعلامي".

ينعقد "مؤتمر شوشا الإعلامي" حاليًا في مدينة خانكيندي، أذربيجان، بحضور صحفيين من دول مختلفة.

وفي إشارة إلى "استضافتنا مؤخرًا للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مدينة خانكيندي، وهو ما كان حدثًا إيجابيًا"، تحدث إلهام علييف عن آفاق العلاقات بين طهران وباكو وقال: "علاقات طهران وباكو في مستوى جيد جدًا، وعلاقاتنا مع إيران ممتازة، وستستمر هذه العلاقات".

وأضاف أيضًا بشأن عملية بناء ممر أرس عبر نهرها: "إن عملية بناء هذا الممر تسير على ما يرام، وقد شارف هذا المشروع على الانتهاء من جانبنا، وننتظر استكمال الجزء الإيراني من قبل الشركة الإيرانية".

وأضاف علييف: "لقد أنجزنا جزءًا مهمًا من هذا الممر في آقبند-كلاله-جلفا. أعتقد أن هذا المشروع سيدخل حيز التنفيذ بنهاية هذا العام".

وأوضح الرئيس الأذربيجاني: "يجري حاليًا بناء خط سكة حديد يمتد من الأراضي الإيرانية إلى جلفا، وسيتم تشغيله قريبًا".

وفي ختام حديثه لمراسلة وكالة مهر، أكد رئيس جمهورية أذربيجان: "أرجو نقل تحياتي إلى الرئيس السيد مسعود بزشكيان وإخواننا في إيران".

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