دبلوماسي إيراني في باكو یرد على تصريحات السفير الصهيوني السخيفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار "بهنام ملك بور" إلى أنه: "من الطبيعي أن يسعى كيان تأسس على اغتصاب أرض فلسطين التاريخية وقتل وتهجير سكانها الأصليين، والذي دأب على الإرهاب والحرب ضد الدول المجاورة طوال ثمانين عامًا من عمره المشؤوم، إلى إثارة الفرقة بين الدول الإسلامية وجاراتها، غافلًا عن أن روابط المودة والصداقة بين شعبي إيران وجمهورية أذربيجان أقوى من أن تُضعفها خبث وسوء نية ممثلي نظام إبادة جماعية وعنصري".

في إشارة إلى الوضع الحرج في غزة نتيجة الحصار اللاإنساني المفروض على القطاع وحرمان الأبرياء من الغذاء والماء، دعا بهنام ملك بور المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الإبادة الجماعية ومقاضاة المجرمين الصهاينة ومحاسبتهم.

كما أشار إلى الإجراءات العدوانية للكيان ضد لبنان وسوريا وإيران ودول أخرى في المنطقة، اعتبر الدبلوماسي الايراني هذا الكيان أكبر تهديد للسلام والاستقرار العالميين، وحذّر من أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراءً جادًا لاحتواء هذا الكيان المارق سيؤدي إلى انتشار انعدام الأمن في جميع أنحاء العالم.

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