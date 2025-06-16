حرس الثورة يستنكر العدوان الصهيوني على مبنى الاذاعة والتلفزيون الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بيان العلاقات العامة للحرس الثوري: ان الكيان الصهيوني المجرم القاتل للاطفال واستمرارا لجرائمه في العدون على الوطن الاسلامي، ارتكب جريمة سافرة اخرى باستهدافه ركنا مهما من اركان الجبهة الاعلامية للمقاومة وهي مبنى مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بالجمهورية الاسلامية الايرانية وستوديو قناة خبر، مما يثبت عمق رعب ويأس الصهاينة من الحقيقة والتنوير.

واضاف البيان: ان هذا العمل الارهابي والجبان ليس هجوما استهدف مبنى اعلاميا، بل هو هجوم على "حق الناس بالمعرفة" ،و"حرية تبادل المعلومات"، و"الاعلام الصادح بالحقيقة"، ووسيلة اعلامية في الخط الامامي بالمعركة المعرفية، تروي مظلومية الشعب الفلسطيني، وتفضح الجرائم المستمرة للكيان الصهيوني الغاصب، وتفضح اكاذيب وسائل العلام الصهيونية- الغربية.

واكد البيان ان صوت الحقيقة لن يسكت , واعداء الشعب الايراني وجبهة المقاومة لن يتمكنوا مطلقا من طمس الحقيقة.