عراقجي: استهداف الجائعين في غزة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، ردًا على عنف وجرائم الكيان الصهيوني في غزة، على موقع إكس نت: "لا تزال غزة رمزًا للمقاومة والظلم، وقد أثبتت هذه الحقيقة مجددًا الصمود المذهل والدؤوب لرجالها ونسائها وأطفالها في وجه جرائم الكيان الإرهابي الإسرائيلي على مدار الـ 22 شهرًا الماضية.

خلال هذه الفترة، لم يبخل الصهاينة المجرمون بأي وسيلة، حتى الوسائل الوقحة لفرض التجويع القسري على شعب غزة الأعزل؛ لكنهم، كعادتهم، لم يتمكنوا من كسر عزيمتهم الفولاذية.

إن مهاجمة صفوف الجياع الذين ينتظرون كسرة خبز ورشفة ماء ومساعدات إنسانية مثال واضح على جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

المجتمع الدولي ودعاة حقوق الإنسان في الغرب هم المسؤولن عن سفك دماء ألف شخص بريء في فخاخ الموت التي أوقعتهم فيها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. في مراكز توزيع المساعدات، وأكثر من 600 محتاج وقعوا ضحايا الحصار القاسي الذي استمر 140 يومًا نتيجة نقص الأدوية والغذاء والماء في غزة.

سيحكم التاريخ والضمائر البشرية الواعية على هذا التقاعس.