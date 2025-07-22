حضور عراقجي وإسلامي في جلسة لجنة الأمن القومي في البرلمان لاستعراض الخطوط الحمراء لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جلسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي انعقدت بحضور وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي.

وخلال هذه الجلسة، نوقشت المحادثات المقبلة في إسطنبول وتبادلت الآراء، وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية، والحق في التخصيب، ورفع العقوبات، باعتبارها الخطوط الحمراء للمحادثات.

ويُشار إلى أن جولة جديدة من المحادثات بين إيران والترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي الإيراني ستُعقد يوم الجمعة 24 يوليو في إسطنبول بتركيا، على مستوى نواب وزراء الخارجية.

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