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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٢:٠٣ م

حضور عراقجي وإسلامي في جلسة لجنة الأمن القومي في البرلمان لاستعراض الخطوط الحمراء لإيران

حضور عراقجي وإسلامي في جلسة لجنة الأمن القومي في البرلمان لاستعراض الخطوط الحمراء لإيران

حضر وزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية جلسة اليوم للجنة الأمن القومي في البرلمان، حيث نوقشت الخطوط الحمراء للمحادثات المقبلة وتبادلا الآراء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جلسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي انعقدت بحضور وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي.

وخلال هذه الجلسة، نوقشت المحادثات المقبلة في إسطنبول وتبادلت الآراء، وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية، والحق في التخصيب، ورفع العقوبات، باعتبارها الخطوط الحمراء للمحادثات.

ويُشار إلى أن جولة جديدة من المحادثات بين إيران والترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي الإيراني ستُعقد يوم الجمعة 24 يوليو في إسطنبول بتركيا، على مستوى نواب وزراء الخارجية.

/انتهى/

رمز الخبر 1960832

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