عقد الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية في إسطنبول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت وفود إيرانية ووفود من الترويكا الاوروبية جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي السلمي لبلادنا في القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسطنبول، تركيا.

ويحضر هذه المفاوضات نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات ستستمر حتى الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي والساعة 13:00 بتوقيت طهران، أي لمدة 3 ساعات.

سيتم الإعلان عن المزيد من تفاصيل هذه المفاوضات لاحقًا.

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