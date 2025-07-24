عراقجي حول المحادثات مع أوروبا: على العالم ان يدرك ان مواقفنا لم تتغير .. سندافع عن حقنا في التخصيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني سيد عباس، قال بشأن مفاوضات يوم الجمعة في إسطنبول: "خصوصًا بعد الحرب الأخيرة، كان من الضروري أن يعرفوا أن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال قوية وراسخة. عمليات تخصيبنا ستستمر، وليس هناك أي نية للتخلي عن هذا الحق المشروع للشعب الإيراني."

وأضاف: "محادثات الغد تأتي في سياق استكمال المحادثات السابقة، ويجب على العالم أن يدرك أن مواقفنا واضحة ولم تتغير."

وختم بالقول: "سندافع عن حقوق الشعب الإيراني في الملف النووي، وخاصة في ما يتعلق بموضوع التخصيب."