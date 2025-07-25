وزيرا خارجية إيران وباكستان يبحثان ضرورة الوقف الفوري للجرائم في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في إطار الجهود الدبلوماسية المتواصلة لمتابعة الوضع الحرج لأهالي غزة، بحث السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آخر التطورات الإقليمية والدولية، وخاصة الكارثة الإنسانية في غزة، في اتصال هاتفي مع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني.

وفي هذا الاتصال، أشار عراقجي إلى الأبعاد الكارثية لحصار غزة واستمرار هجمات الكيان الصهيوني المتواصلة على البنية التحتية والمناطق السكنية، ودعا إلى تسخير جميع الطاقات الدولية والإقليمية، وخاصة في منظمة التعاون الإسلامي، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة ووقف جرائم الكيان الصهيوني.

كما انتقد وزير الخارجية الإيراني القرار الأخير للبرلمان الصهيوني بتوسيع احتلاله للضفة الغربية، واصفًا إياه بأنه جزء من مشروع طويل الأمد لمحو الهوية الفلسطينية. ووفقًا لعراقجي، فإن هذه التحركات، إلى جانب الهجمات المستمرة في غزة، تُظهر ارادة الصهاينة على تدمير أرض فلسطين وشعبها بالكامل، ويجب على الدول الإسلامية ألا تصمت أمام هذا التوجه الخطير.

كما أعرب وزير الخارجية الباكستاني عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، وأكد استعداد باكستان للتعاون الفعال مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الإسلامية الأخرى في إرسال المساعدات الإنسانية ودعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية، وأكدا على ضرورة العمل الجماعي لكبح جماح عدوان الكيان الصهيوني.

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