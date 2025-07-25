وزير الخارجية الایراني يلتقي عائلة الشهيد اللواء سلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي عائلة الشهيد اللواء سلامي، وقدم التعازي لعائلته وذويه.

وفي هذا اللقاء، شرح وزير الخارجية تاريخ تعاونه مع الشهيد سلامي، قائلاً: كان الشهيد سلامي من أكثر الشخصيات تخصصًا والتزامًا في المجال العسكري والدفاعي في إيران.

واعتبر السيد عباس عراقجي صداقته بهذا الشهيد العظيم عريقة، وأضاف: "بما أنني بدأت مسيرتي المهنية في الحرس الثوري الإسلامي، وكنا في نفس عمر الشهيد سلامي تقريبًا، فقد جمعتنا علاقة وطيدة، وكنت أستعين دائمًا بآرائه".

في هذا اللقاء، الذي حضرته زوجة الشهيد سلامي وأبناؤه، شكرت عائلة الشهيد سلامي وزير الخارجية على حضوره، وأعربت عن تقديرها لجهود السلك الدبلوماسي، وتمنت للدكتور عراقجي وزملائه التوفيق في تحقيق حقوق الأمة.

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