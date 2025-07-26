  1. إيران
  2. السياسة
٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٥:٢٨ م

تخت روانجي: نتبادل والولايات المتحدة بعض الرسائل عبر الوسطاء

تخت روانجي: نتبادل والولايات المتحدة بعض الرسائل عبر الوسطاء

أعلن نائب وزير الخارجية الايراني للشوؤن السياسية مجيد تخت روانجي ان بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة كوسطاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية إلى وجود اتصالات بين إيران والولايات المتحدة عبر بعض الدول الوسيطة، قائلاً: "بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة. وكما تعلمون، كنا نتفاوض بوساطة عُمان".

جاء تصريحات تخت روانجي هذه في مقابلة مع قناة خبر تورك، حيث اضاف: في محادثات إسطنبول مع الترويكا الاوروبية، أكدنا على أن التخصيب في إيران جزء لا يتجزأ من أي اتفاق.

وأوضح نائب وزير الخارجية: "لم يُحدد موعد ومكان المحادثات القادمة بعد. إسطنبول هي خيارنا المفضل، وكذلك خيار الدول الأوروبية الثلاث".

وشدد: "يتم تبادل الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة عبر بعض الدول الوسيطة. بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة".

وتابع تخت روانجي: "قبل الهجوم، كان لدى مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات عن موقع المواد النووية. وستصدر منظمتنا للطاقة الذرية البيان اللازم بعد تقييم الأضرار".

/انتهى/

رمز الخبر 1960955
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات