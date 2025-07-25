اندلاع اشتباكات جديدة على الحدود بين كمبوديا وتايلاند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر عسكرية أن "اشتباكات عنيفة اندلعت في وقت متأخر من يوم الخميس بين القوات الكمبودية والتايلاندية في مناطق المعابد التاريخية "تا موان ثوم" و"تا كرابي" بالقرب من الحدود حيث شنت القوات التايلاندية هجوما واسع النطاق في محاولة واضحة للسيطرة على الموقعين".

وتحدثت التقارير عن اشتباكات قرب مجمعات المعابد، استخدمت فيها المدفعية والقوات البرية، بدأت بعد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (الثانية ظهرا بتوقيت موسكو). وذكرت الصحيفة أن القوات الكمبودية تصدت للهجوم التايلاندي.

ويشار إلى أنه في الوقت نفسه، وردت تقارير عن قصف مكثف في أجزاء أخرى من الحدود في مقاطعة برياه فيهير، حيث استمر إطلاق نيران المدفعية حتى وقت متأخر من المساء.

ودخل تصعيد النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا مرحلة الاشتباكات المسلحة صباح يوم 24 يوليو. بعد تبادل إطلاق النار في المنطقة الحدودية، تبادل الطرفان القصف المدفعي، واستخدمت كمبوديا راجمات صواريخ "غراد"، لشن هجمات على أهداف مدنية في تايلاند. وشنت تايلاند غارة جوية على مواقع للقوات المسلحة الكمبودية. وسقط قتلى وجرحى من الجانبين، بمن فيهم مدنيون.

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