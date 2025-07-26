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٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٨:٢٣ ص

القوات اليمنية تنفذ عدة عمليات بصاروخ باليستي وطائرات مسيّرة ضد أهداف للاحتلال

القوات اليمنية تنفذ عدة عمليات بصاروخ باليستي وطائرات مسيّرة ضد أهداف للاحتلال

أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت موقعاً حساساً للاحتلال الإسرائيلي في منطقة بئر السبع المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد سريع بأن سلاح الجو المسيّر نفّذ 3 عمليات عسكرية استهدفت أهدافاً حيوية للاحتلال الإسرائيلي في مناطق أم الرشراش، عسقلان، والخضيرة جنوب حيفا المحتلة، مؤكّداً نجاح العمليات في إصابة أهدافها بدقة.

كما أكّد أن القوات المسلحة اليمنية تواصل دراسة المزيد من الخيارات التصعيدية، لوقف العدوان وحرب التجويع والإبادة في غزة.

وشدّد على أن موقف القوات المسلحة اليمنية الثابت في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم لن يتغيّر، مؤكّداً أن عملياتها لن تتوقّف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

/انتهى/

رمز الخبر 1960928

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