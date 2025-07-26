القوات اليمنية تنفذ عدة عمليات بصاروخ باليستي وطائرات مسيّرة ضد أهداف للاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد سريع بأن سلاح الجو المسيّر نفّذ 3 عمليات عسكرية استهدفت أهدافاً حيوية للاحتلال الإسرائيلي في مناطق أم الرشراش، عسقلان، والخضيرة جنوب حيفا المحتلة، مؤكّداً نجاح العمليات في إصابة أهدافها بدقة.

كما أكّد أن القوات المسلحة اليمنية تواصل دراسة المزيد من الخيارات التصعيدية، لوقف العدوان وحرب التجويع والإبادة في غزة.

وشدّد على أن موقف القوات المسلحة اليمنية الثابت في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم لن يتغيّر، مؤكّداً أن عملياتها لن تتوقّف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

/انتهى/