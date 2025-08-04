القوات المسلحة اليمنية تنفذ 3 عمليات عسكرية في عسقلان ويافا وحيفا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وفي بيان، أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أنّ عمليتين من العمليات الثلاث، استهدفتا موقعين عسكريين للاحتلال في منطقتي يافا وعسقلان، فيما استهدفت الثالثة ميناء حيفا في فلسطين المحتلة.

وأكّد سريع أنّ هذه العمليات تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفُها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأيضاً رداً على اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى وتدنيسهم باحاته الشريفة.

وأضاف أنّ اليمن بشعبِه الوفي، وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد، "لن يتخلّى عن واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، وتجاه غزّة، وما تتعرض له من قتل وتجويع بالعدوان والحصار.

كما شدّد سريع، في البيان، على أنّ الصمت على حرب الإبادة الجماعيّة في غزة "عارٌ وخزيٌ سيظل يلاحق هذه الأمة طوال تاريخها، وستكونُ عواقبه وخيمةً على كلّ الشعوب، وكلّ البلدان، عاجلًا أو آجلًا".

وختم سريع بالتأكيد أنّ اليمن مستمر في عملياته الإسناديّة حتّى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

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