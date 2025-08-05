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٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٧ ص

القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار اللد بصاروخ "فلسطين 2" الفرط صوتي

القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار اللد بصاروخ "فلسطين 2" الفرط صوتي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن القوة الصاروخية التابعة لها نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال البيان أكد المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن العملية حققت هدفها بنجاح، مشيراً إلى أنها تسببت في "هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار".

وأوضح سريع أن هذه العملية تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على جرائم الإبادة والتجويع في غزة، ورداً على اقتحام قطعان الصهاينة للمسجد الأقصى".

وختم سريع بيانه مؤكداً أن اليمن مستمرٌّ في عملياته حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

/انتهى/

رمز الخبر 1961343

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