القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار اللد بصاروخ "فلسطين 2" الفرط صوتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال البيان أكد المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن العملية حققت هدفها بنجاح، مشيراً إلى أنها تسببت في "هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار".

وأوضح سريع أن هذه العملية تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على جرائم الإبادة والتجويع في غزة، ورداً على اقتحام قطعان الصهاينة للمسجد الأقصى".

وختم سريع بيانه مؤكداً أن اليمن مستمرٌّ في عملياته حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

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