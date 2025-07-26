جثمان الشهيد نارنجي يوارى الثرى في أرومية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم تشييع وتدفين الشهيد الجنرال العميد جواد نارنجي بدأت صباح اليوم السبت بحضور أهالي والمسؤولين في أرومية.

وحضر مراسم تشييع هذا الشهيد الرفيع قائد الثورة الاسلامية ورئيس القضاء في المحافظة، ومحافظ أذربيجان الغربية، ومسؤولي المحافظة والمدينة، وقادة الجيش والشرطة، وعائلات الشهداء، وعائلة هذا الشهيد الرفيع.

استشهد العميد جواد نارنجي قائد كتيبة المعدات في فرقة حمزة سيد الشهداء الثالثة في الحرس الثوري الإيراني، الذي أصيب خلال الهجوم العدواني للكيان الصهيوني على هذه المحافظة خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، في الشهر الماضي بعد أن عانى من الألم والمعاناة من إصابات بالغة لأيام.

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