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٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٢ م

جثمان الشهيد نارنجي يوارى الثرى في أرومية

جثمان الشهيد نارنجي يوارى الثرى في أرومية

وُوري جثمان الشهيد العميد جواد نارنجي الذي اصيب بجروح بالغة خلال التصدي مع العدوان الصهيوني، الثرى في أرومية صباح اليوم السبت بحضور مسؤولين وأهالي الشهداء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم تشييع وتدفين الشهيد الجنرال العميد جواد نارنجي بدأت صباح اليوم السبت بحضور أهالي والمسؤولين في أرومية.

وحضر مراسم تشييع هذا الشهيد الرفيع قائد الثورة الاسلامية ورئيس القضاء في المحافظة، ومحافظ أذربيجان الغربية، ومسؤولي المحافظة والمدينة، وقادة الجيش والشرطة، وعائلات الشهداء، وعائلة هذا الشهيد الرفيع.

استشهد العميد جواد نارنجي قائد كتيبة المعدات في فرقة حمزة سيد الشهداء الثالثة في الحرس الثوري الإيراني، الذي أصيب خلال الهجوم العدواني للكيان الصهيوني على هذه المحافظة خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، في الشهر الماضي بعد أن عانى من الألم والمعاناة من إصابات بالغة لأيام.

/انتهى/

رمز الخبر 1960941
جواد ماستری فراهانی

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