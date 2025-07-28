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٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٠:١٧ ص

الأونروا: نحتاج إلى 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يومياً

الأونروا: نحتاج إلى 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يومياً

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأعلنت حاجتها إلى ما بين 500 إلى 600 شاحنة مساعدات في غزة يوميا.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن شبكة المسيرة، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان: "نحتاج إلى دخول 500 إلى 600 شاحنة محملة بالضروريات الأساسية يوميًا للاستجابة للأزمة الإنسانية".

وأضافت المنظمة: "نأمل أن يُمنح الإذن لآلاف الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء، والتي تنتظر حاليًا في الأردن ومصر، للحصول على الضوء الأخضر".

وأكدت الأونروا أيضًا: أن فتح جميع المعابر ودخول المساعدات الإنسانية هو السبيل الوحيد لمنع انتشار المجاعة بين سكان غزة.

وحذرت المنظمة: يعاني طفل من كل خمسة أطفال في مدينة غزة من سوء التغذية.

كما أعلنت المنظمة الدولية عن زيادة في عدد الوفيات بسبب الجوع، وقالت: "تلقينا تقارير تفيد بوفاة المزيد من الأطفال جوعًا اليوم، وتجاوز عدد ضحايا المجاعة المئة".

وأخيرًا، دعت الأونروا مجددًا إلى وقف إطلاق النار، مؤكدةً: "نجدد دعوتنا إلى وقف طويل الأمد للأعمال العدائية، في إطار اتفاق يُقدم الإغاثة للشعب الجائع ويضمن استمرار تدفق المساعدات الأساسية".

/انتهى/

رمز الخبر 1960992
یاسر المصری

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