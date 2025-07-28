الأونروا: نحتاج إلى 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يومياً

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن شبكة المسيرة، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان: "نحتاج إلى دخول 500 إلى 600 شاحنة محملة بالضروريات الأساسية يوميًا للاستجابة للأزمة الإنسانية".

وأضافت المنظمة: "نأمل أن يُمنح الإذن لآلاف الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء، والتي تنتظر حاليًا في الأردن ومصر، للحصول على الضوء الأخضر".

وأكدت الأونروا أيضًا: أن فتح جميع المعابر ودخول المساعدات الإنسانية هو السبيل الوحيد لمنع انتشار المجاعة بين سكان غزة.

وحذرت المنظمة: يعاني طفل من كل خمسة أطفال في مدينة غزة من سوء التغذية.

كما أعلنت المنظمة الدولية عن زيادة في عدد الوفيات بسبب الجوع، وقالت: "تلقينا تقارير تفيد بوفاة المزيد من الأطفال جوعًا اليوم، وتجاوز عدد ضحايا المجاعة المئة".

وأخيرًا، دعت الأونروا مجددًا إلى وقف إطلاق النار، مؤكدةً: "نجدد دعوتنا إلى وقف طويل الأمد للأعمال العدائية، في إطار اتفاق يُقدم الإغاثة للشعب الجائع ويضمن استمرار تدفق المساعدات الأساسية".

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