  1. إيران
  2. السياسة
٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:٤٧ ص

رضائي: سنواصل تخصيب اليورانيوم داخل إيران... ولا نسمح لأحد بالتدخل في التخصيب

رضائي: سنواصل تخصيب اليورانيوم داخل إيران... ولا نسمح لأحد بالتدخل في التخصيب

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي إننا سنواصل تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وبالطبع نرحب بالبرامج المشتركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، حول خطة "مناره"، التي طرحها وزير الخارجية الاسبق محمد جواد ظريف للبرنامج النووي لبلادنا، قال: "ربما سيُستخدم عرض هذه الخطة بشكل أكبر على تويتر وفي الفضاء الافتراضي، لكن المؤكد هو أننا سنواصل تخصيب اليورانيوم داخل إيران. بالطبع، نرحب بالتجمعات والبرامج المشتركة، لكن هذا منفصل عن التخصيب داخل البلاد، ويجب عدم إيقاف هذه الدورة الداخلية".

وصرح : "الاقتراح المقدم لا يعني أننا سنوقف التخصيب أو نشارك الآخرين فيه. بالطبع، نحن مستعدون للمشاركة مع الآخرين، لكننا لن نشارك الآخرين فيما نقوم به، وسنواصل كما كنا من قبل".

وتابع القول: " السياسة الثابتة لنظام الجمهورية الإسلامية هي مواصلة التخصيب داخل البلاد، ولا يُسمح لأحد بالتدخل في التخصيب".

وقال رضائي: "نرحب بمشاركة الدول الأخرى، وإذا شكلت تحالفًا، فسنقبله، لكن هذا أمر منفصل عن التخصيب داخل البلاد، والتخصيب الجاري حاليًا داخل البلاد يجب أن يستمر، وذلك قد يكون مشروعًا جديدًا".

/انتهى/

رمز الخبر 1961295

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات