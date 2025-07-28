وزيرا الخارجية الإيراني والباكستاني يبحثان أزمة غزة والعلاقات الثنائية

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه تبادل وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والباكستانية خلال مكالمة هاتفية وجهات النظر حول الأزمة الإنسانية في غزة، والحاجة الملحة لإرسال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين، وآخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

كما ناقش الجانبان الأزمة الإنسانية الحادة في غزة التي أثرت على ملايين السكان الفلسطينيين.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني، ودعا إلى توفير وصول فوري ودون عوائق للمساعدات الإنسانية.

كما أعرب عن أمله في أن يُثمر المؤتمر الدولي المقبل لحل القضية الفلسطينية، والمقرر عقده في نيويورك اليوم.

واصل عراقجي والسيناتور إسحاق تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والزيارة المرتقبة للوفد رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى باكستان.

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