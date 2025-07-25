وزيرا خارجية إيران ومصر یؤكدان على ضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في إطار مشاورات وزير خارجية بلادنا مع نظرائه في الدول الإسلامية بشأن التطورات الراهنة في فلسطين، بحث السيد عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتبادلا وجهات النظر حولها.

وأدان وزير خارجية بلادنا بشدة جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ولا سيما منعه المتعمد من الحصول على الماء والغذاء والدواء، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية إجراءات فورية ومنسقة، واستخدام الإمكانيات القانونية والدولية الأخرى لوقف عملية الإبادة الجماعية ومواجهة استمرار اعتداءات هذا الكيان.

كما أشار عراقجي إلى خطة ضم الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة، واصفًا إياها بأنها جزء من خارطة طريق الكيان الصهيوني للقضاء التام على القضية الفلسطينية ومواصلة الاحتلال، داعيًا إلى رد حاسم وموحد من الدول الإسلامية لمنع كارثة أكبر في المنطقة.

كما أطلع عراقجي نظيره المصري على آخر المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث.

كما أعرب وزير الخارجية المصري عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في غزة، وأدان الهجمات الإسرائيلية على المدنيين، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات فورية لوقف العنف وتقديم الدعم الفعال للشعب الفلسطيني المظلوم.

كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين، مؤكدين إرادة طهران والقاهرة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات الإقليمية والدولية، ومواصلة المشاورات والتفاعلات الدبلوماسية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

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