الخارجية الايرانية تدين الهجوم الصهيوني على سفينة "حنظلة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشدة هجوم جنود البحرية للاحتلال الصهيوني على سفينة "حنظلة" التي تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة في المياه الدولية.

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية هذا العمل مثالاً واضحاً على القرصنة البحرية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، يأتي في إطار تعزيز سياسة الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، ومواصلة الحصار الجائر واللاإنساني، وتشديد سياسة فرض المجاعة والتجويع على الشعب الأعزل في هذا القطاع.

وأضاف بقائي: إن الهجوم على سفينة "حنظلة" للمساعدات، وقبلها سفينة "مادلين"، يُعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ويجب إدانته من قبل جميع الحكومات والمنظمات الدولية.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية كلمته بالتأكيد على ضرورة رفع الحصار المفروض على غزة فوراً، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الفورية والكافية، وتوزيعها عبر الآليات الدولية المعترف بها فقط.