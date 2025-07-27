قاليباف يلتقي بعائلة الشهيد اللواء محمد كاظمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محمد باقر قاليباف بعائلة الرئيس السابق لمنظمة استخبارات الحرسي الثوري الاسلامي، اللواء الشهيد محمد كاظمي.

وخلال اللقاء، هنأ قاليباف عائلة الشهيد، مشيرًا إلى السجل الحافل للشهيد في المجالات العسكرية والاستخباراتية للدفاع المقدس وفي استخبارات الحرس الثوري الإسلامي.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن تحمل معاناة فراق الشهداء أمر صعب بالتأكيد على ذويهم واقاربهم، لكن الله سيجازيهم، وذكرهم: "من عقد مع الله صفقة فسوف تنتهي بخير، ونأمل أن تكون نهايتنا كذلك".

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