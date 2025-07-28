  1. إيران
  2. السياسة
٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٦:٤٦ م

قاليباف يتوجه الى جنيف للمشاركة في مؤتمر البرلمانات العالمي

قاليباف يتوجه الى جنيف للمشاركة في مؤتمر البرلمانات العالمي

غادر رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف"، طهران اليوم على راس وفد برلماني، متجها الى جنيف، للمشاركة في مؤتمر البرلمانات العالمي الذي سيعقد لدورته السادسة.

وافادت وكالة مهر للأنباء، بان الدورة السادسة لمؤتمر رؤساء البرلمانات في العالم، ستقام باستضافة مكتب تمثيل الامم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية؛ بمشاركة 135 دولة، خلال الفترة من 29 لغاية 31 تموز / يوليو 2025م.

ويُعقد هذا المؤتمر الذي ينظمه "الاتحاد البرلماني الدولي" بالتعاون مع الأمم المتحدة، تحت عنوان "عالم في حالة اضطراب.. التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة والازدهار للجميع"؛ مستعرضا سبل تعزيز الشراكة البرلمانية في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة.

والوفد الايراني الذي يقوده قاليباف الى هذا الحدث الدولي، سيعقد على هامشه، لقاءات مع رؤساء الدول المشاركة، بهدف رفع مستوى التفاعلات البرلمانية بين الجانبين.

كما سيلتقي رئيس البرلمان الايراني في هذه الزيارة، جمعا من النخب ورجال الاعمال والشخصيات التي تتخذ من جنيف موطنا لها.

رمز الخبر 1961041

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات