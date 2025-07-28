قاليباف يتوجه الى جنيف للمشاركة في مؤتمر البرلمانات العالمي

وافادت وكالة مهر للأنباء، بان الدورة السادسة لمؤتمر رؤساء البرلمانات في العالم، ستقام باستضافة مكتب تمثيل الامم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية؛ بمشاركة 135 دولة، خلال الفترة من 29 لغاية 31 تموز / يوليو 2025م.

ويُعقد هذا المؤتمر الذي ينظمه "الاتحاد البرلماني الدولي" بالتعاون مع الأمم المتحدة، تحت عنوان "عالم في حالة اضطراب.. التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة والازدهار للجميع"؛ مستعرضا سبل تعزيز الشراكة البرلمانية في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة.

والوفد الايراني الذي يقوده قاليباف الى هذا الحدث الدولي، سيعقد على هامشه، لقاءات مع رؤساء الدول المشاركة، بهدف رفع مستوى التفاعلات البرلمانية بين الجانبين.

كما سيلتقي رئيس البرلمان الايراني في هذه الزيارة، جمعا من النخب ورجال الاعمال والشخصيات التي تتخذ من جنيف موطنا لها.