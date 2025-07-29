اجتماعٌ حول "الالتزام بالقانون الدولي" بمبادرةٍ من إيران في جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيُعقد اجتماعٌ حول "الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان السلام والأمن الدوليين" اليوم على هامش المؤتمر السادس لرؤساء برلمانات العالم بمبادرةٍ من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبمشاركة ممثلين عن الدول.

ومن بين القضايا التي ستُناقش وتُدرس في هذا الاجتماع التركيز على مبادئ الميثاق، ومواجهة ازدواجية المعايير، والتأكيد على السيادة الوطنية للدول.

كما سيُلقي محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، كلمةً في هذا الاجتماع.

ومن الجدير بالذكر أن عباس قدرتي زوارم ممثل أهالي شيروان، وعبد الحسين همتي سرا برده ممثل أهالي زرند وكوهبنان، وفاطمة جراره ممثلة أهالي بندر عباس وقشم وأبو موسى وحاجي آباد وخمير، وحاكم ممكان ممثل أهالي أورمية، هم من بين أعضاء وفد بلادنا البرلماني الذي سيحضر هذا اللقاء.

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