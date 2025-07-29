يجب اقرار فتح معابر غزة في اجتماع البرلمانات الإسلامية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في مقابلة مع مراسل الوكالة ، أدان حجة الإسلام جواد نيكبين ما يقوم به الكيان الصهيوني من تجويع لشعب غزة وإتلاف عشرات الآلاف من أطنان المساعدات، ودعا الدول والمؤسسات الإسلامية والدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذه الجريمة.

وقال: "يبدو أن المطلوب هو أن تتخذ برلمانات الدول الإسلامية وحكوماتها موقفًا حازمًا ضد الكيان الصهيوني كخطوة أولى، وأن تتخذ إجراءات عملية لدعم شعب غزة".

وأضاف نيكبين: "يتمثل الإجراء الفوري في فتح حدود مصر والأردن مع غزة، حتى تصل المساعدات الإنسانية المرسلة من جميع أنحاء العالم إلى الشعب المظلوم والمحاصر في غزة. يجب على هاتين الدولتين فتح الحدود في أسرع وقت ممكن، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة".

وانتقد الناظب عن مدينة کاشمر في مجلس الشورى الإسلامي بشدة حكام بعض الدول العربية، قائلاً: "حكام دول مثل الأردن والسعودية ومصر لا يبالون بالعواطف الإنسانية". على حركات مثل جماعة الإخوان المسلمين والمؤسسات الشعبية في مصر التحرك وإجبار هؤلاء الحكام على فتح معبر رفح.

واقترح عقد اجتماع طارئ للمجالس الإسلامية في أقرب وقت ممكن، لإقرار قانون يُلزم الدول المجاورة لغزة بفتح المعابر. كما يجب ممارسة المزيد من الضغط على الكيان الصهيوني من قبل الدول الإسلامية والرأي العام العالمي.

وأضاف ممثل مجلس الشورى الإسلامي: يتابع مجلس الشورى الإسلامي هذا الأمر، وقد تواصل المسؤولون المعنيون مع عدد من سفراء ووزراء الدول الإسلامية لإيصال المساعدات العامة التي تم إعدادها من إيران وبعض الدول الأخرى إلى معبر رفح، وفي نهاية المطاف إلى شعب غزة.

وفي إشارة إلى أداء الأمم المتحدة، قال: على الأمين العام للأمم المتحدة إما أن يقف بحزم ويوقف هذه الإبادة البشرية، أو أن يستقيل احتجاجًا على هذه الجريمة الكبرى؛ فلا يمكن للأمم المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الحجم من الجرائم.

في الجزء الأخير من خطابه، قال نيكبين: يكذب حكام الدول الأوروبية بدعوى أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان. عندما يُقتل صحفي أو مواطن من مواطنيهم في أوروبا، تُستنفر منطقة شنغن بأكملها ويُعمّ الضجيج العالم؛ بالطبع، من الصحيح للعالم أجمع أن يضج حتى على حياة إنسان واحد، لكن اليوم في غزة، يموت العشرات جوعًا، ولا يُسمع صوتٌ واحدٌ لمدّعي حقوق الإنسان الكاذبين.

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